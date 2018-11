Вайда говори за подобренията на "новия" Джокович

Мариан Вайда и Новак Джокович сложиха край на 11-годишно сътрудничество (2006-2017), но през този април отново се събраха, а втората половина от сезон 2018 бе приказна за световния №1.

„Познавам го от толкова години, но не очаквах да се върне толкова бързо. Имах чувството, че започвам всичко на ново с новия Новак, защото той имаше много съмнения заради проблемите с лакътя“, каза Вайда. „Най-трудната част бяха сравненията с преди и сега. Той винаги сравняваше себе си с онзи шампион и отне време да стигне там.“

Congratulations to our Coach of the Year nominees!

Jan de Witt (Basilashvili)

Carlos Moya (Nadal)

Sebastian Prieto (Del Potro)

Simone Vagnozzi (Cecchinato)

Marian Vajda (Djokovic)



Winners in the 2018 #MoetATPAwards will be revealed Friday! pic.twitter.com/lA01wjtM37