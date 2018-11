Toyota спечели "6-те часа на Шанхай" (видео)

Toyota записаха четвъртата си победа за сезон 2018/19 в Световните серии по издръжливост на ФИА на мократа китайска писта "Шанхай". Екипът с автомобила с номер 7 Майк Конуей, Хосе Мария Лопес и Камуй Кобаяши отбелязаха втората си последователна победа, докато Фернандо Алонсо, Казуки Накаджима и Себастиен Буеми останаха на второ място.

#7 @Toyota_Hybrid TS050 Hybrid driven by @Mikeconway26 @kamui_kobayashi and @pechito37 wins thrilling and challenging #6hShanghai and take their second consective season win Congratulations, guys!! #WEC pic.twitter.com/CHVvVI9Pkf

Силен дъжд причини две дълги спирания на състезанието в първата му половина. До четвъртия час автомобилите почти непрекъснато караха с жълти флагове. След като състоянието на пистата се подобри, Toyota с номер 7 успя да напредне. Другият екип нямаше късмет и след като Алонсо замени Буеми в автомобила, се забави с връщането на пистата, което даде на лидерския екип около 20 секунди преднина.

Зад двата автомобила на Toyota финишира екипът на руския частен тим SMP Racing с шампиона във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън в кокпита. Това е първият подиум на британеца в шампионата и той го постигна седмица, след като стана шампион в японските GT серии.

В по-ниския клас LMP2 победители станаха Хо-Пин Тунг, Гейбриел Обри и Стефан Ришелми от отбора на Джеки Чан. Това е втората им победа за 2018-а. В GT категорията Aston Martin доминира на мокро с новото Vantage GTE, което финишира седмо от всички класове.

Next: the 6th round of the #WEC Super Season, we'll be at @sebringraceway for the #1000MSebring on March 15, 2019!



We can't wait to be back to there again pic.twitter.com/nmdhhWJI6z