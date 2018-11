Моторни спортове Дови спечели на финала на сезона в MotoGP след щуро състезание с десетки падания 18 ноември 2018 | 16:35 - Обновена 0 0 0 0 2 Пилотът на Ducati Андреа Довициозо спечели дебютната си победа във Валенсия след едно щуро състезание на мократа писта "Рикардо Тормо". На второто място финишира състезателят на Suzuki Алекс Ринс, който имаше потенциал и за победа, а трети се нареди Пол Еспергаро с КТМ, което е първият подиум както за австрийския конструктор, така и за испанеца в кралския клас. Освен това Еспергаро се превърна в първия пилот, който печели подиум, след като е претърпял падане по време на състезанието. Дъждът във Валенсия провали края на сезона на много пилоти, сред които Марк Маркес, дуото на Yamaha Валентино Роси и Маверик Винялес и много други. Състезанието за Гран При на Валенсия - последен кръг от сезон 2018 в MotoGP - бе прекъснато за около половин час заради проливния дъжд на пистата. Червеният флаг бе показан след 13-ата обиколка, когато лидерите Андреа Довициозо и Валентино Роси вдигнаха ръка за прекалено опасни условия. Прекъсването дойде, след като една трета от пилотите на стартовата решетка паднаха. От полпозишън на мократа "Рикардо Тормо" стартира пилотът на Yamaha Маверик Винялес, който спечели първата си квалификация от повече от година насам. Зад него се нареди Алекс Ринс със Suzuki, следван от двама пилоти с Ducati - Данило Петручи и Андреа Довициозо. Пети стартира Марк Маркес, който героично спечели позицията, след като минути по-рано извади рамото си. Точно преди старта от кралския клас на мотоциклетизма отново започна да вали на испанската писта. END OF LAP ONE!@Rins42 has taken the early lead with Dovizioso, Viñales, Pol Espargaro & Marquez all fighting for the podium!#ValenciaGP pic.twitter.com/f1CARkzuge — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2018 Ринс излетя на старта и поведе, докато Винялес се смъкна до седмата позиция за първите две обиколки. Довициозо излезе на второ място, а Маркес напредна до третото. Пол Еспергаро с КТМ изненада с прогрес до четвъртата позиция. Само за първата обиколка Ринс генерира преднина от 1.7 секунди. Валентино Роси също направи страхотно начало и само за две обиколки напредна с осем места като стартира 16-и. Във втората обиколка пилотът на Aprilia Алейш Еспергаро бе първият от многото пилоти, които станаха жертва на проливния дъжд. Втори бе сателитният пилот на Ducati Джак Милър, който претърпя шестото си падане за уикенда във Валенсия. Two fallers in the early stages!@AleixEspargaro & @jackmilleraus have both gone down, Miller walked away while Aleix was being helped out the gravel trap by marshals. #ValenciaGP pic.twitter.com/OfDNHU9NT9 — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2018 Само за пет обиколки Доктора изпревари съотборника си Винялес, въпреки че стартира с 15 места по-назад. В шестата обиколка петима пилоти претърпяха катастрофи. Първи бяха двамата състезатели с Ducati - Микеле Пиро на десетия завой, и Данило Петручи на 13-ия. Пол Еспергаро падна, докато атакуваше Маркес, а самият шампион изгуби от контрол мотора си на осмия завой. Маркес вероятно отново извади и рамото си, а визьорът на каската му бе счупен след падането. Еспергаро обаче не се отказа и се върна на пистата. BOTH Marquez and Pol Espargaro go down in separate incidents!



Pol has rejoined but Marquez is OUT and looks to have hurt that shoulder again!



Rins still leads from Dovizioso and Rossi! #ValenciaGP pic.twitter.com/4tcruje7Az — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2018 Следващият пилот на земята бе Андреа Яноне със Suzuki, който се изправи с усилия след падането. Iannone crashes out of 5th now at turn 12, losing the rear and doing a full 180!#ValenciaGP pic.twitter.com/cPRTLXsRWM — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2018 След десет обиколки четирима мотоциклетисти претендираха за победата - Ринс, Дови, Роси и Винялес. Малко преди да бъдат показани червените флагове обаче Винялес, Морбидели и Брадли Смит също паднаха. MASSIVE crash for @maverickmack25 now at turn 13! Sparks everywhere but he's up & OK!#ValenciaGP pic.twitter.com/XewdSBRygQ — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2018 Деветте инцидента позволиха на Педроса да стигне до четвъртата позиция, на Зарко - до петата и на Накагами - до шестата. Въпреки че Дови и Роси изпревариха Ринс малко преди червените флагове, младият пилот на Suzuki ще рестартира от първа позиция, тъй като при рестарта се взимат местата от края на 13-ата обиколка. Race stopped due to track conditions...



A massive shame that the weather has taken a turn for the worse... it was shaping up to be a battle royale up the front!



Rossi vs Dovi vs Rins!#ValenciaGP pic.twitter.com/na28pX3aso — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2018 Ринс тръгна уверено при рестарта и поведе, а след него се наредиха Дови и Доктора. Еспергаро пък успя да стигне до четвъртото място. В 14-ата обиколка Дови изпревари Ринс, а пет завъртания по-късно на пистата "Рикардо Тормо" Доктора също мина пред Ринс и излезе на второ място. По това време дъждът на пистата отново се усили и условията станаха отново опасни за състезателите. It was Rins who lead across the finish line but Dovizioso moves past at turn one on the second lap!



Rossi in 3rd ahead of Pol Espargaro!#ValenciaGP pic.twitter.com/gehy88dtuJ — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2018 Минута след като дъждът се усили, Алваро Баутиста със сателитния Ducati приключи сезона си с падане. Пет обиколки преди края задната гума на Валентино Роси се подхлъзна и Доктора падна и загуби втората си позиция. Той все пак се качи отново на машината и се върна на мократа писта, но успя да стигне едва до 13-ото място. Зад триото на подиума финишираха тест пилотът с уайлдкард на Ducati Микеле Пиро, а пети - Дани Педроса, който се сбогува с MotoGP. Такааки Накагами взе седма позиция, следван от Йоан Зарко. Въпреки паданията на толкова много пилоти, Хорхе Лоренсо не успя да напредне и завърши състезанието 12-и. Последният кръг от сезона в Световния шампионат по мотоциклетизъм по традиция се провежда във Валенсия. Шампионът в MotoGP стана ясен още в Япония през октомври - пилотът на Honda Марк Маркес, а освен това второто място в генералното класиране също e гарантиранo. Като подгласник на Маркес остава Андреа Довициозо с Ducati. За третото място в началото на състезанието пък спореха съотборниците в Yamaha Валентино Роси и Маверик Винялес. След падането на Винялес обаче Доктора със сигурност приключва сезона трети. Гран При на Валенсия е най-емоционалният кръг от 2018-а за ветерана в MotoGP Дани Педроса. Испанецът слага край на дългата си кариера, която прекара изцяло и само с Honda. Състезанието е и последният старт на Хорхе Лоренсо с Ducati, преди да се присъедини към Honda и да замести Предоса.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1958 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1