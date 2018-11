Първа победа от 8 години в кикбокса за култовия Майти Мо (видео)

Майти Мо се изправи срещу Кенго Шимицу на събитието RISE 129, което се проведе по-рано днес. Майти Мо беше в серия от 10 поредни победи в кикбокса и не беше побеждавал от 8 години. Той обаче успя да нокаутира Кенго Шимицу в третия рунд. Кенго има рожден ден днес и това беше последната му битка в бойните спортове.

