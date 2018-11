Катлийн Вайс: Труден мач (видео)

Разпределителката на Марица (Пловдив) Катлийн Вайс даде своя коментар пред volleymaritza.bg след успеха като гост на Берое (Стара Загора) в НВЛ.

„Труден мач, те започнаха по-добре. Затрудниха ни със сервис, направиха добри атаки. Постепенно заиграхме по-добре. Започнахме да сервираме добре, атаките ни се получаваха и спечелихме. Аз не познавам добре Безие (Безие). Ще гледаме видео и ще видим как играят те. Ще е трудно, защото ще играем във Франция, но мисля, че имаме шансове.“

Цялото интервю с Катлийн Вайс гледай във видеозаписа.

#Maritza all geared up for third Champions League adventure - Bulgarian #volleyball champs featured on the @CEVolleyball website ahead of #CLVolleyW: https://t.co/QhMVtdX9BB #Марица #волейбол @CEVolleyballCL pic.twitter.com/pzhTeBlfpf