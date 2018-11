Дан Тиктъм спечели Macau GP, Мик Шумахер - пети

Протежето на Ред Бул Дан Тиктъм спечели известното състезание в Макао на тясната улична писта. Надпреварата бе помрачена от тежката катастрофа, която претърпя 17-годишното момиче София Фльорш в четвъртата обиколка. След инцидента бяха показани червени флагове и пилотите стартираха за втори път час по-късно.

За Тиктъм, който изгуби титлата във Формула 3 в полза на Мик Шумахер, победата в Макао е за втори пореден път.

