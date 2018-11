ММА Джони Уокър танцува, забавлява и нокаутира (видео + снимки) 18 ноември 2018 | 11:40 - Обновена 0 0 0 0 0

With that performance, Johnny Walker just put the whole LHW division on notice! pic.twitter.com/xZkzwBfisN — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) November 18, 2018 Това беше дебютът на южноамериканецът в UFC. Още при излизането Уокър започна да танцува, а по време на мача със своите забавни жестове разсмя феновете. След края на мача шоуменът напарви задно салто и се закани, че тепърва ще се говори за него.

195-сантиметровият гигант вече има 15 победи (12 с нокаут, 2 със събмишън) и 3 загуби. Johnny Walker looks like someone you would create in a video game



Turn the sound on for this one...



Thud.



The light-heavyweight division has been put on notice!#UFCArgentina pic.twitter.com/HWy4pCnW8q — Watch UFC on BT Sport (@btsportufc) 18 ноември 2018 г. Най-новият шоумен в UFC изгря на голямата галавечер в Буенос Айрес. Бразилецът с артистичното име Джони Уокър побърка феновете с невероятния нокаут срещу фаворита Калил Рънтри - младши. Битката от лека-тежка категория приключи за по-малко от две минути. Уокър стовари брутален хайкик, добави още два ударя и един лакът, за да пристпи по-опитния съперник.Уокър живее от година в Англия. Той бил примамен да замине на Острова от шотландски бизнесмен, който фалирал. Бразилецът се озовал без стотинка в джоба на чужда територия. Не е знаел и английски.

