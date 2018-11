ММА Ламас размаза Елкинс в кървава касапница (видео + снимки) 18 ноември 2018 | 11:38 - Обновена 0 0 0 0 0 Бившият претендент за титлата на UFC в категория перо Рикардо Ламас (САЩ) доказа, че още има сили за нова атака на пояса. Той нокаутира в последния трети рунд Дарън Елкинс - Щетата на галавечер в Буенос Айрес. My goodness, Ricardo Lamas pic.twitter.com/1ifOL2vCqz — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) November 18, 2018 Още от началото на мача двамата се хвърлиха един срещу друг.



Ламас беше по-бърз, но Елкинс демонстрира невероятна брадичка. Подът се оцвети в червено.



По лицето на Елкинс се отвориха няколко аркади, а в третия рунд той беше на ръба на изтощението преди Ламас да го свали и да го довърши с лакти.

