Седма поредна победа за Понсинибио, предизвика шампиона Уудли (видео + снимки)

Santiago Ponzinibbio



In his home country #UFCArgentina pic.twitter.com/POeK4hkygn — Fight Disciples (@FightDisciples) November 18, 2018





През втория рунд Магни нацели с глава в клепача Понсинибио.



Срещата беше спряна, но докторът даде шанс на аржентинеца да продължи двубоя.

Понцинибио не им остана длъжен и още от първите секунди започна с атаките. Той размаза левия крак на американеца с брутални лоукикове.През втория рунд Магни нацели с глава в клепача Понсинибио.Срещата беше спряна, но докторът даде шанс на аржентинеца да продължи двубоя.

След финалния гонг южноамериканецът хвърли ръкавицата към шампиона в полусредна категория Тайрон Уудли и се закани, че ще го нокаутира.

Сантяго Понсинибио (Арж) спечели седми пореден мач в UFC, след като нокаутира Нийл Магни (САЩ) на първата в историята галавечер на организацията в Аржентина.Мачът се очакваше с огромен интерес, а местните фенове посрещнаха своя любимец като бог.В четвъртия рунд Магни вече подскачаше на един крак от болка и трудно ходеше.Понсинибио използва точния момент и с жестоко дясно кроше нокаутира своя съперник.