Тежка катастрофа на Macau GP, състезанието бе спряно (видео)

Тежка катастрофа прекъсна последния старт от предизвикателното състезание Macau GP. Болидът на единствената жена на пистата София Фльорш излетя извън бариерите в пространството за фотографи. 17-годишното момиче е било в съзнание и веднага е транспортирано в болница. Веднага след инцидента бяха показани червени флагове. Рестартът на състезанието бе даден повече от час след инцидента.

Sophia Flörsch huge crash at Formula 3 Macau Grand Prix.

"No official updates regarding Flörsch's condition, or the state of anyone at the crash site, have been given."#SophiaFloersch #MacauGP #MacauGrandPrix #Formula3 pic.twitter.com/wG0SKVqJiz — Trevor Kum (@trevorkum) November 18, 2018

По информация на Международната автомобилна федерация (ФИА) двама фотографи и един маршал са пострадали. Френската телевизия Canal+ съобщи и за ранен оператор.

I’m praying for you right now, hope so much that you are ok — Sébastien Ogier (@SebOgier) November 18, 2018

Our thoughts are with Sophia Floersch following her horrible crash today in the #MacauGP — Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 18, 2018

По време на инцидента лидер бе протежето на Ред Бул Дан Тиктъм, който тръгна от полпозишън, докато Шумахер-младши се движеше на шеста позиция.