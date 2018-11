Еди Хърн: Следващият съперник на Джошуа може да бъде неочакван боксьор (видео)

Промоутърът на Антъни Джошуа Еди Хърн говори относно следващия съперник на световния шампион в тежка категория.

Носителят на поясите във версиите WBA, WBO, IBF, IBO може да има интересен опонент за мач през пролетта на 2019 година.

"Всичко ще стане ясно в бъдеще, но дали следващият съперник на Джошуа може да е различен от тези, които до този момент са обсъждани? Да. Съперник на Джошуа може да бъде Уайлдър или Уайт, но е възможно срещу него да се изправи и друг боксьор. Неочакван боксьор, ще видим", коментира Хърн цитиран от talksport.

Един от възможните съперници на Джошуа е и Кубрат Пулев, който е задължителен претендент във версия IBF.

