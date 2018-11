Зимни спортове "Внезапна смърт" изстреля Тампа Бей на върха в Атлантическата дивизия 18 ноември 2018 | 10:46 - Обновена 0 0 0 0 0 A goal as sick as this?



It gets the @easportsnhl treatment. #TBLvsPHI pic.twitter.com/WkwnU0ErHQ — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) November 17, 2018 Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс Хенрик Лундквист спаси 39 удара и помогна за петата поредна домакинска победа на своя тим при успеха с 4:2 над Флорида. Крис Крайдър се отличи с гол и две асистенции, по едно попадение за Рейнджърс добавиха Владисав Наместников, Брендън Смит и Филип Чайтил. That’s @NHL win 438 for Henrik!



He now has sole possession of seventh place on the NHL’s all-time wins list passing Hall of Famer Jacques Plante! #NYR pic.twitter.com/57iM4kwSSs — New York Rangers (@NYRangers) November 18, 2018 Кълъмбъс победи Каролина с 4:1 като гост и записа пета победа в последните си шест мача. Кем Аткинсън се отличи с хеттрик и асистнеция за успеха на Блу Джекетс.



Хеттрик, негов първи в кариерата, реализира и Кале Ярнкрок за победата на Нешвил над Лос Анджелис с 5:3. Кайл Търис и Ник Бонино също се разписаха на тима на Нешвил, който прекъсна серия от три поредни загуби.



Без контузения си капитан Сидни Кросби, отборът на Питсбърг загуби от Отава с 4:6. Марк Стоун и Мат Дюшен вкараха по два гола, а по веднъж се разписаха Брейди Ткачук и Коди Чечи за успеха на "сенаторите". #SENS WIN 6-4! pic.twitter.com/rGujgNkfZx — Ottawa Senators (@Senators) November 18, 2018 Детройт постигна пета победа в последните шест мача след успех над Ню Джърси с 3:2 след продължение. Дилън Ларкин отбеляза победния гол в 4:09 минута на продължението. Попадението е под номер осем за Ларкин през сезона. Тампа Бей оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ след драматична победа с 6:5 след продължение над Филаделфия. Антъни Сирели вкара победния гол в 1:47 минута на продължението и донесе успеха на Тампа Бей, който е шести за тима в последните осем мача. Тампа водеше с 5:1 в средата на последната третина, но Филаделфия направи частичен обрат и прати мача в продължение.

