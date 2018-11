НБА Шампионът Голдън Стейт с трета загуба в последните четири мача 18 ноември 2018 | 10:33 - Обновена 0 0 0 0 8 May not have got the win, but the bench did work tonight pic.twitter.com/D0EG4qFvFm — Golden State Warriors (@warriors) November 18, 2018 Кемба Уокър наниза рекордните в кариерата си 60 точки, но и това не бе достатъчно за Шарлът, който загуби от Филаделфия със 119:122 след продължение. 60-те точки на Уокър са рекордни в НБА този сезон, като досегашното постижение бе на Клей Томпсън, който вкара 52 за Голдън Стейт срещу Чикаго миналия месец. Филаделфия стигна до победата след тройка на Джими Бътлър в самия край на продължението. Джоел Ембилд завърши с "дабъл-дабъл" - 33 точки и 1 борби, а Бен Симънс добави 23 точки и 11 борби за "севънтисиксърс". HIGHLIGHTS Kemba Walker dropped a career-high and single-game franchise-record 60 points in tonight's game #Hornets30 pic.twitter.com/fgfXCp3Wxh — Charlotte Hornets (@hornets) November 18, 2018 Лос Анджелис Клипърс се утвърди на второто място в Тихоокеанската дивизия след победа над Бруклин със 127:118. Данило Галинари реализира 28 точки, а Тобиас Харис добави 27 за четвъртия пореден успех на тима.



