Латвала спечели рали Австралия, катастрофа помогна на Ожие да стане шампион

Пилотът на Toyota Яри-Мати Латвала смело се възползва от обстоятелствата на рали Австралия в последния състезателен ден и спечели състезанието, с което гарантира титлата при конструкторите на Toyota. Себастиен Ожие бе най-големият печеливш от последния кръг за сезона в Световния рали шампионат (WRC) и спечели шестата си поредна световна титла след катастрофи в неделя за двамата му конкуренти за трофея - Тиери Нювил (Hyundai) и От Танак (Toyota). Това е и втората му титла с отбора M-Sport Ford, който ще напусне след края на сезона, за да се присъедини към Citroen, където започна своята кариера.

Drivers’ championship points - Confirmation of the final points for the top three:

1. Ogier - 219

2. Neuville - 201

3. Tänak - 181 #WRC — WRC (@OfficialWRC) November 18, 2018

Още в събота Латвала показа скорост, с която може да спечели състезанието. Той обаче трябваше да остави първата си позиция за съотборника си От Танак след заповед от Toyota заради шансовете на Танак за титлата. Удар в дърво и повреда в трансмисията за Танак в предпоследния етап позволиха на Латвала да натисне газта и да финишира с най-добро време.

Другият претендент за титлата Тиери Нювил, който за голяма част от сезона бе лидер в генералното класиране, претърпя лек инцидент още в първия неделен етап в Австралия и не успя да продължи състезанието.

Зад Латвала втори финишира Хейдън Падън с Hyundai на изоставане от 32 секунди. За него това е втори последователен подиум в Австралия. Трети завърши Мадс Остберг със Citroen въпреки повреда в задното окачване. Четвърти финишира още един пилот с Toyota - Есапека Лапи.

Шампионът Ожие завърши рали Австралия пети. През целия уикенд той държеше шестата позиция и не смееше да рискува, но след инцидентите и на Нювил, и на Танак си позволи по-бърз последен етап и напредна с една позиция.

"Сезонът беше толкова напрегнат и всъщност титлата се реши между два етапа. Горд съм от това, което постигнах, и от отбора си. Беше невероятно приключение заедно", сподели Ожие, който през 2019 ще кара за Citroen.

All that drama means one thing, we did it, @SebOgier and Julien have claimed their sixth FIA World Rally Championship!! A massive team effort and the perfect way to say farewell after two very special years together #CHAMPIONS #WRC #FordPerformance #RallyAustralia pic.twitter.com/qRfdS57VxL — M-Sport (@MSportLtd) November 18, 2018

Sébastien successes - Ogier's triumph means the last driver not called Sébastien to claim the WRC drivers' title was Petter Solberg in 2003. #WRC — WRC (@OfficialWRC) November 18, 2018

Нювил приключи тъжно сезона си след отлична първа половина. В първия неделен етап той излезе от пътя и удари дърво заради хлъзгавия от дъжда път. Дори и без тази последна катастрофа шансовете на Нювил за титлата бяха малки, тъй като той повреди окачването на автомобила още в петък и се движеше на значително изоставане зад Ожие.