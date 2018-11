Паредес каза "да" на Милан, Зенит иска 30 млн.

Халфът на Зенит Леандро Паредес е твърдо решен да продължи кариерата си в Милан. В Италия разкриха, че той вече е договорил личните си условия с "росонерите" и остава единствено двата клуба да се разберат за трансферната сума. Зенит настоява да получи 30 млн. евро за аржентинския национал, но на този етап Милан трудно може да извади подобна сума, защото е притиснат от изискванията на финансовия феърплей.

Парадес три пъти беше близо до договор с Милан, но сделката неизменно се проваляше в последния момент. Предвид факта, че Милан вече инвестира 35 млн. в офанзивния полузащитник на Фламенго Лукас Пакета, преговорите за привличането на Паредес почти сигурно ще бъдат отложени за лятото.

Zenit have officially named the price tag of their star. Leandro Paredes will not leave Russia unless Milan offer 30 million euros. (Tuttosport) pic.twitter.com/tXE7KkaDjL