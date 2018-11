Съперникът на Деян Топалски нокаутиран в първи рунд на Cage Warriors 99 (видео)

Съперникът на един от най-добрите български бойци в кикбокса и ММА Деян Топалски - Джейсън Радклиф - загуби безславно с нокаут в първия рунд от местния любимец Джейсън Уеб в основното събитие на галавечерта на една от най-реномираните вериги за смесени бойни изкуства Cage Warriors 99 в английския град Колчестър.



Както е известно, Радклиф ще се изправи срещу Топалски на 9 февруари в галавечерта на Spartacus Fight Championship - SFC 7 Avatars - в софийската зала "Универсиада" в един от основните боеве по правилата на К-1.



James Webb breaks through to get a first round win in his hometown!!!



He closes #CW99 with a KO in Colchester pic.twitter.com/7R9u1Ka3HL