Стряскащо лесен поход на Джокович към мача за трофея от Финалите на АТР

Невероятният Новак Джокович продължава да гази по пътя си към заветната цел да завърши по възможно най-впечатляващ начин изключително успешната си 2018 година (основно втората й половина). Непоколебимият сърбин спечели “Уимбълдън” и US Open, единственият дотогава липсващ му “Мастърс” в Синсинати, добави и този от Шанхай, върна се на номер 1 в световната ранглиста по тенис, а вече стигна и битката за титлата от Финалите на АТР.

An absolute masterclass @DjokerNole reaches his seventh final at the #NittoATPFinals - demolishing Kevin Anderson 6-2 6-2! pic.twitter.com/Q2jbfBEQbD — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2018

Джокович мина сравнително безпроблемно през Кевин Андерсън с 6:2, 6:2 за отрицателно време и дори успя да го направи с минимален разход на усилия, тъй като противникът направи куп грешки и пропуски и предостави най-слабата си продукция досега в Лондон. Джокера е спечелил вече 24 от последните си 26 мача на Финалите на АТР, като пораженията му датират от 2015-а от Роджър Федерер и 2016-а от Анди Мъри.

На полуфиналите в заключителния турнир на АТР пък сърбинът има вече седем успеха и само една загуба - от Федерер през 2010-а. Той определено е не само фаворит в Лондон, но и играчът в най-добра форма, като единствено в последните 24 мача допусна поражение от Карен Хачанов на финала в Париж.

Съперник в битката за трофея в неделя от 20:00 часа ще бъде Александър Зверев, който по-рано елиминира носителя на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер в здрава битка - 7:5, 7:6(5).

Първият сет премина изцяло под диктовката на Ноле, който бе почти безгрешен и се възползва напълно от подаръците на съперника му. Андерсън имаше нещастието да изиграе най-слабия си сет (а и мач) в турнира в най-важния момент - на полуфинала срещу фаворита за трофея. Той направи цели 17 непредизвикани грешки срещу само 8 на противника (уинърите 10:4 за южноафриканеца), но не можа да разчита както обикновено на силното си оръжие - сервиса (48% успеваемост на първото подаване срещу 62% на сърбина, а пък само 31% спечелени точки при втори сервис, докато за Джокович бяха 75).

Също така Андерсън бе доминиран изцяло от основната линия и успя да надделее в само 11 от 34-те разигравания от дъното на корта, като честите му грешки и от форхенд, и от бекхенд дори го лишаваха от възможността да влезе в дълга размяна на удари. Това направи задачата на Джокович още по-лесна, защото той нямаше нужда да предприема рискове или да променя подхода си към мача в движение.

Джокович изрева триумфално при осъществяване на втория си пробив във втория сет за 4:1, като в последните две точки сърбинът спечели майсторски две разигравания с повече агресия и форхенд-уинъри. Мачът продължи да бъде изключително едностранен, като Андерсън (16 непредизвикани грешки за него във втория сет) очевидно нямаше нито визията за обрат, нито увереността, нито пък необходимата настройка, предвид ужасяващия развой на битката за него.

Все пак, южноафриканецът изпраща най-успешната година в кариерата си, тъй като стигна до личен рекорд с номер 5 в световната ранглиста, игра два финала на “Големия шлем”, загубени именно от Джокович, а и вдигна титлите в Ню Йорк и Виена - нещо, което не бе правил от 2015-а.