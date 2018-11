Кьолн атакува Бундеслигата с добре познат голмайстор

Втородивизионният Кьолн направи впечатляващ трансферен удар, с който затвърди мнението на специалистите, че няма да има проблеми да се върне в Бундеслигата още в първия сезон, след като изпадна. "Козлите" подписаха с френския нападател Антони Модест. 30-годишният голаджия си тръгна от тима през лятото, за да премине в китайския Тяндзин Цюндзиен. Той вкара 4 гола в 12 мача, а след изтичането на договора си стана свободен агент и от известно време тренираше с Кьолн.

Модест има общо 68 шампионатни мача и 40 гола за "козлите", но немалка част от феновете се настроиха срещу него заради изпадането на отбора.

Very happy to be back with the club I call home



I see the future with @fckoeln and great things are coming, let’s go #effzeh #AM27 pic.twitter.com/rNretWWJyU