Полузащитникът на Ювентус Сами Кедира отново се контузи и ще пропусне следващия шампионатен мач срещу СПАЛ в Серия "А". Германският национал изкълчи глезена си по време на тренировка, съобщита от щаба на Юве.

Кедира се завърна на терена миналата седмица срещу Милан, като преди това пропусна шест мача заради разтежение.

Update: #Juventus confirm Sami Khedira has sprained his left ankle in training and is unlikely to be fit in time to face #SPAL https://t.co/SpY3fZRfcQ #SerieA pic.twitter.com/QG0skzP23w