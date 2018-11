Тенис Повратният момент, след който освиркаха и Зверев, и Федерер (видео) 17 ноември 2018 | 21:14 0 0 0 0 3 Зрителите в “О2 Арена” в Лондон си позволиха нещо рядко срещано в тениса - да освиркат играчите по време на двубой, и то при положение че единият замесен бе всеобщият любимец Роджър Федерер. Великият швейцарец загуби с 5:7, 6:7(5) от Александър Зверев на полуфиналите в заключителния турнир на АТР. Drama, drama everywhere



An unforgettable moment at a crucial time in Federer vs Zverev...#NittoATPFinals pic.twitter.com/CzZqTIjszT — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2018 Причина за неприятните сцени беше неволна грешка на едно от децата, подаващи топките, в ключово разиграване между състезателите в тайбрека при 4:3 точки за Федерер. Зверев спря да играе, защото момче изпусна топката, която държеше в ръцете си, на корта, причинявайки разсейване. Както е редно, разиграването беше преиграно, но Федерер също отдели няколко секунди, за да коментира ситуацията със съдията на стола, а дори и попита въпросното момче дали наистина е изпуснало топката. То потвърди и Маестрото се примири с решението да се стигне до преиграване, като на всичко отгоре Зверев реализира ас за 4:4. First. #NittoATPFinals. FINAL.



Sascha Zverev stuns Roger Federer 7-5 7-6 to become the first German to reach the final since Becker in 1996! pic.twitter.com/VIf3GX25Dh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2018 “Как можете да ме питате, дали ми е повлияла ситуацията, естествено, че ми повлия. Това беше изключително важен момент, а развоят можеше да е съвсем различен. Разбирам разочарованието на феновете, но никога не съм харесвал освиркванията. Виждаме ги постоянно в други спортове, но в тениса са рядкост и ние, играчите, ги приемаме много лично. Просто лош късмет, а Саша не заслужава да го освиркват. Той ми се извини на мрежата след мача, а аз му казах да млъкне, защото няма защо да ми се извинява, той не направи нищо нередно, а напротив. Няма защо да се извинява, защото направи нещо правилно, а и според правилата на тениса, ако такова нещо се случи, преиграваш точката. Alexander Zverev booed for ball-boy incident during Roger Federer winhttps://t.co/gVpUaRPadt pic.twitter.com/m4d5r1cppL — Mirror Sport (@MirrorSport) November 17, 2018 Правилата са си правила, трябваше да се примиря със ситуацията и да продължим с мача. Надявам се да не го освиркват по време на финала, защото не го заслужава, не е негова грешка”, коментира Федерер. “Бях много разстроен в съблекалнята, а и на корта още след мача ме натъжиха освиркванията. Може би хората не са разбрали какво точно се случи. Надявам се да не ме освиркват на финала, дано разберат, че не съм направил нещо лошо”, обясни Зверев.

