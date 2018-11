Полша спечели отборното състезание по ски скокове на родна земя

Световният шампион Полша спечели отборното състезание от Световна купа по ски-скок на родна земя във Висла. Пьотр Жила, Якуб Волни, Давид Кубацки и Камил Стох бяха най-добри в осемте си опита на голямата шанца и завършиха с 1026.6 точки.

Ski Jumping: Poland join Norway, Germany and Slovenia on a record 2 World Cup team victories in Poland. Poland also won in front of a home crowd in Zakopane on 27 January 2018. #Wisla