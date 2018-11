Рони спечели трилъра със Селби и стигна финала в Северна Ирландия

Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан спечели драматично с 6:5 полуфиналната битка срещу световния номер 1 Марк Селби и се класира за последния двубой от Откритото първенство на Северна Ирландия. Три сенчъри брейка в първите шест фрейма (135, 114 и 112) позволиха на Ракетата да изгради аванс в резултата от 5:3, но Веселяка от Лестър изравни с чудесни поредици от 72 и 65 под голямо напрежение.

В заключителния 11-и фрейм първо Селби направи непредизвикана грешка, след като първи се бе развихрил между топките, а после О’Съливан му върна жеста при оставащи две червени. Световният номер 1 постави труден снукър с флук зад жълтата по последната 1-точкова топка, от който Гения от Чигуел се измъкна чак след няколко опита. Последният такъв обаче бе и печеливш, защото червената се озова в джоба, а Рони разчисти цветовете за изключително драматичното 70-68.

Ouch that one hurt not to be today. Will brush myself down get back on the practice table and go again! Good luck to @ronnieo147 in the final. #nextstopyork #HomeNations — Mark Selby (@markjesterselby) November 17, 2018

О’Съливан вече има 977 сенчъри брейка в кариерата си, а на финала ще спори с Джъд Тръмп или световния номер 77 Еден Шарав.

