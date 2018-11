Дейна Уайт иска да включи Крон Грейси в UFC 233

Когато чуете фамилията "Грейси" веднага се сещате, че става въпрос за някой, който е доста добър с джиу-джитсу. Такъв е случая и със сина на Риксън - Крон Грейси. Днес Брет Окамото сподели, че UFC искат да се подсилят с непобедения Крон Грейси и да го включат в картата за събитието UFC 233.

Hearing the UFC is working on signing decorated grappler Kron Gracie, son of Rickson Gracie, with the intent to have him fight at UFC 233 on Jan. 26 in Anaheim. Gracie is 4-0 in MMA, including a win over Tatsuya Kawajiri in 2016.