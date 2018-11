Испания Предложили Фалкао на Реал Мадрид 17 ноември 2018 | 18:05 - Обновена 0 0 0 0 0



Колумбиецът и неговият отбор преживяват много тежък сезон. Дори пристигането на Тиери Анри като наставник на тима не помогна и монегаските се намират на 19-о място в Лига 1. Ел Тигре от известно време си търси нов клуб, но до този момент не успява да си намери такъв. През последните дни той е бил предложен на Реал, откъдето проучват възможността, която за момента не е належаща, тъй като от “Белия балет” разглеждат и други варианти. A move for Falcao to @realmadrid is being taken seriously in Spain pic.twitter.com/fWFPlT5ynN — Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 17, 2018 Агент на 32-годишния нападател е Жорже Мендеш, който е близък до Монако, но осъзнава, че бъдещето на неговите клиенти не е в отбор с финансови проблеми и тежка спортна ситуация. Фалкао поднови договора си през миналата година, като той изтича през лятото на 2020 г. В Кралския клуб са във фаза на анализ и търсене на това, от което се нуждае тимът, тъй като считаният за сигурен трансфер на Есекиел Паласиос от From Spain: #Falcao would say 'yes' to #RealMadrid loan switch https://t.co/1cDjREuFVd pic.twitter.com/aQBHQ5kRxF — CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) November 17, 2018 От една страна, Реал има нужда от подсилване в атака, но в клуба не искат да се отклоняват от политиката си да привличат млади таланти. Затова от европейския клубен шампион ще обмислят дали да привлекат голмайстора под наем до края на сезона. Монако се намира в деликатна ситуация, като тимът не може да издържа високите заплати като тази на Фалкао заради големите си харчове в миналото, покрити отчасти с изходящите трансфери през лятото на 2017 година. Предни дни клубният президент Дмитри Риболовлев беше арестуван за корупция, което предизвика още по-голяма нестабилност в отбора, като много играчи искат да го напуснат. Реал Мадрид търси начин да се подсили за втория полусезон и въпреки че мадридчани не са привърженици на зимния трансферен прозорец, има опции за играчи, които да бъдат привлечени през този период. Една от тях е нападателят на Монако Радамел Фалкао , твърди “Марка”.Колумбиецът и неговият отбор преживяват много тежък сезон. Дори пристигането на Тиери Анри като наставник на тима не помогна и монегаските се намират на 19-о място в Лига 1. Ел Тигре от известно време си търси нов клуб, но до този момент не успява да си намери такъв. През последните дни той е бил предложен на Реал, откъдето проучват възможността, която за момента не е належаща, тъй като от “Белия балет” разглеждат и други варианти.Агент на 32-годишния нападател е Жорже Мендеш, който е близък до Монако, но осъзнава, че бъдещето на неговите клиенти не е в отбор с финансови проблеми и тежка спортна ситуация. Фалкао поднови договора си през миналата година, като той изтича през лятото на 2020 г. В Кралския клуб са във фаза на анализ и търсене на това, от което се нуждае тимът, тъй като считаният за сигурен трансфер на Есекиел Паласиос от Ривър Плейт най-вероятно ще бъде придружен и от други зимни попълнения. Не е изключено да има и изходящи трансфери в състава, воден от Сантиаго Солари От една страна, Реал има нужда от подсилване в атака, но в клуба не искат да се отклоняват от политиката си да привличат млади таланти. Затова от европейския клубен шампион ще обмислят дали да привлекат голмайстора под наем до края на сезона. Монако се намира в деликатна ситуация, като тимът не може да издържа високите заплати като тази на Фалкао заради големите си харчове в миналото, покрити отчасти с изходящите трансфери през лятото на 2017 година. Предни дни клубният президент Дмитри Риболовлев беше арестуван за корупция, което предизвика още по-голяма нестабилност в отбора, като много играчи искат да го напуснат.

Още по темата

0 0 0 0 0 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 486

1