Тенис Зверев стигна най-големия финал в кариерата си, подчинявайки Федерер 17 ноември 2018 | 17:49 - Обновена За първи път в кариерата си Александър Зверев ще има възможността да се бори за един от най-ценните трофеи в тениса - този от Финалите на АТР. Младият германец срази в два сета със 7:5, 7:6(5) великия Роджър Федерер и за втори пореден сезон лиши зрителите в лондонската "О2 Арена" да наблюдават носителя на 20 титли от "Големия шлем" във финала. First. #NittoATPFinals. FINAL.



Sascha Zverev stuns Roger Federer 7-5 7-6 to become the first German to reach the final since Becker in 1996! pic.twitter.com/VIf3GX25Dh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2018 Зверев ще играе срещу победителя от другия полуфинал между Новак Джокович и Кевин Андерсън oт 22:00 часа, които ще повторят в Лондон битката си за трофея от най-престижния "мейджър" "Уимбълдън". Двубоят бе сравнително равностоен, като Зверев напълно заслужи успеха си, защото се възползва по прекрасен начин от грешките на Федерер (които зачестиха значително в последните седмици) и от по-неубедителния му първи сервис. Швейцарецът също така разчиташе на прекалено предпазлива тактика и основно тормозеше противника си с бекхенд-слайс, но пък Зверев показа класа в решителните разигравания не само в тайбрека. Той завърши двубоя с първия си мачбол, реализиран на свой начален удар с печелившо драйв воле от бекхенд на мрежата. The moment Sascha Zverev reached his first final at the #NittoATPFinals... pic.twitter.com/RLmx7Lehjh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2018 Зверев е първият германец от 22 години, който стига финала на заключителния турнир на най-добрите осем за сезона - последният представител на тази страна бе знаменитият Борис Бекер. Федерер пък не можа да стигне до мач за бленуваната 100-тна титла в кариерата си, като загуби за пети път на полуфиналите във Финалите на АТР от 15 участия там.



Зверев може да прибави най-големия трофей досега в колекцията си, както и да надгради над успеха в “Мастърс”-а в Мадрид през май, негов трети от най-високата категория на АТР. Той има и две титли в по-малките надпревари във Вашингтон и Мюнхен, като общо е спечелил 57 мача през 2018-а.



Той заличи моментално изоставане с пробив във втория сет, а в тайбрека елементарна и неочаквана грешка на мрежата на Федерер се оказа фатална за швейцареца. Маестрото приключва 2018-а с 48 победи и 10 загуби, както и с четири титли от седем участия на финал.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

