Зимни спортове Шифрин спечели трети елен след Рудолф и Свен 17 ноември 2018 | 16:27 - Обновена 0 0 0 0 1







Mikaela Shiffrin, a reindeer and Santa Claus. pic.twitter.com/ZwHqIq6G8C — Nick Zaccardi (@nzaccardi) November 17, 2018

Така 23-годишната американката записа 44-ата си победа за Световната купа и 33-а в слалома, като по този начин тя се доближи само на два успеха от лидерката във вечната класация на дисциплината Марлийз Шилд (Австрия). Миналогодишната победителка в Леви Петра Влъхова (Словакия) този път остана втора на 58 стотни от секундата. Традиционната награда за победителката във Финландия е местен елен. След предишните си две победи Шифрин кръсти новите си любимци Рудолф и Свен. Третият елен Микаела кръсти "Гру" на героя от популярната анимация "Аз, проклетникът".Така 23-годишната американката записа 44-ата си победа за Световната купа и 33-а в слалома, като по този начин тя се доближи само на два успеха от лидерката във вечната класация на дисциплината Марлийз Шилд (Австрия). Миналогодишната победителка в Леви Петра Влъхова (Словакия) този път остана втора на 58 стотни от секундата.





Mikaela Shiffrin wins the first World Cup slalom of the season, 33rd slalom win for her career, two shy of Marlies Schild's record (though Shiffrin now has the record if you include her three parallel slalom wins). pic.twitter.com/lbMQVRvSIO — Nick Zaccardi (@nzaccardi) November 17, 2018

С успеха днес Шифрин оглави и генералното клрасиране за Световната купа след втория старт от сезона със 160 точки, следвана от Теса Уорли (Франция) със 100 точки и Уенди Холденер (Швейцария) с 81 точки.



Слалом за жени от СК по ски алпийски дисциплини в Леви:

1. Микаела Шифрин - 1:32.61 минута (45.06 секунди в първия манш и 47.55 секунди във втория манш)

2. Петра Влъхова (Словакия) - 1:33.19 (45.65 и 47.54)

3. Бернадете Шилд (Австрия) - 1:33.40 (46.49 и 46.91)

4. Фрида Хансдотер (Швеция) - 1:33.42 (45.20 и 48.22)

5. Уенди Холденер (Швейцария) - 1:33.46 (45.76 и 47.70)

6. Ана Свен Ларсон (Швеция) - 1:33.50 (45.99 и 47.51) Трета на 79 стотни се нареди австрийката Бернадете Шилд, която беше най-бърза във втория манш и успя да се придвижи от 12-ото място до подиума. Олимпийската шампионка от Пьончан 2018 Фрида Хансдотер беше втора след първия манш, но с по-несигурно второ спускане тя остана четвърта на 81 стотни зад победителката.С успеха днес Шифрин оглави и генералното клрасиране за Световната купа след втория старт от сезона със 160 точки, следвана от Теса Уорли (Франция) със 100 точки и Уенди Холденер (Швейцария) с 81 точки.1. Микаела Шифрин - 1:32.61 минута (45.06 секунди в първия манш и 47.55 секунди във втория манш)2. Петра Влъхова (Словакия) - 1:33.19 (45.65 и 47.54)3. Бернадете Шилд (Австрия) - 1:33.40 (46.49 и 46.91)4. Фрида Хансдотер (Швеция) - 1:33.42 (45.20 и 48.22)5. Уенди Холденер (Швейцария) - 1:33.46 (45.76 и 47.70)6. Ана Свен Ларсон (Швеция) - 1:33.50 (45.99 и 47.51) Трикратната световна шампионка Микаела Шифрин (САЩ) спечели първия слалом от сезона за Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Леви. Шифрин, олимпийска златна медалистка от Сочи 2014, финишира за 1:32.61 минута и триумфира за трети път в кариерата си във финландския курорт след 2013 и 2016 година. Тя беше най-бърза в първия манш с 45.06 секунди, а със солидно второ спускане не допусна да бъде изпреварена.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1655 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1