Винялес спечели полпозишън на финала на сезона в MotoGP, Маркес извади рамото си

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес спечели първата си квалификация в MotoGP от Гран При на Арагон през 2017 г., докато съотборникът му Валентино Роси остана едва 16-и. Винялес трябваше да премине и през Q1 заради слабите си времена в тренировките, но въпреки това записа най-добрата обиколка на изсъхналата, но студена писта "Рикардо Тормо".

#MotoGP Q2 @maverickmack25 takes the final pole position of 2018 and his first since the 2017 #AragonGP!



Return of the MACK!



Rins & Dovizioso complete the front row, while Marquez ended up 5th! #ValenciaGP pic.twitter.com/Qjxh83NTg9 — MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2018

Шампионът с Honda Марк Маркес падна с мотора си още в първата си обиколка и извади рамото си. Той веднага бе отведен в щаба на отбора си, където вероятно лявото рамо бе наместено. Шест минути по-късно испанецът се качи върху втория си мотор и излезе на пистата.

@marcmarquez93 big crash on Q2 lap 1



The World Champion crashed at T4 of the Circuit Ricardo Tormo, leaving the circuit holding that shoulder he dislocated celebrating in Japan#MotoGP | https://t.co/gTa24HP3ek pic.twitter.com/1iv7pxqbme — MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2018

#MM93 back to his pit box, a quick stop to check his shoulder in the truck, and now back in the garage... #ValenciaGP pic.twitter.com/66ytUp4hwL — MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2018

В началото на сесията пилотите с Ducati Данило Петручи, Андреа Довицозо и Джак Милър записаха най-добрите обиколки. Те окупираха първите места до около пет минути преди финала на квалификацията. Милър претърпя поредно падане малко преди да бъде показан карирания флаг и не успя да осъществи последна атака.

Potential disaster for Miller... he's gone down at turn one like he did in FP4!



2 MINUTES LEFT! #ValenciaGP pic.twitter.com/CiTse3R1Cv — MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2018

В този момент Винялес даде всичко от себе си и излезе начело. Със следващата си предпоследна обиколка той подобри още повече времето си, а Алекс Ринс със Suzuki излезе малко зад него на втората позиция. Довициозо записа още една добра обиколка, която му гарантира третото място. Данило Петручи ще стартира утре във Валенсия четвърти, следван от Маркес, който героично спечели пета стартова позиция.

Пол Еспергаро с КТМ се радва на най-добрата си квалификация с шеста позиция, следван от втория пилот на Suzuki Андреа Яноне и от брат си с Aprilia Алейш Еспергаро, с което в топ 8 място намери пилот от всеки един от шестте конструктора и то с разлика между Винялес и Алейш от едва 0.318 секунди.

#MotoGP Q2 TOP 8:



ALL 6 manufacturers within 0.318s!



How close do you like it?! #ValenciaGP pic.twitter.com/zpbDlVkuRq — MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2018

Дано Педроса, за когото Гран При на Валенсия е емоционален момент заради края на кариерата му в кралския клас, ще тръгне девети.

Пред Валентино Роси ще стартира и Хорхе Лоренсо - от 13-о място. Испанецът все още се възстановява от контузия в китката.