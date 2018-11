Англия От Арсенал признаха: Разговаряхме за Суперлига, но няма да напускаме Висшата лига 17 ноември 2018 | 16:22 - Обновена 0 0 0 0 0



“Арсенал не са и никога не са били заинтересувани да играят, в което и да е състезание, отслабващо Премиър лийг. Това е най-водещото първенство в най-водещия спорт. Не искаме да правим нищо, с което да му навредим. Виждам тези публикации, че Арсенал иска да напуска - никога не сме искали това. Но също така трябва да признаем, че сме били в тези разговори, иначе нямаше да сме отговорни. Трябва да сме част от тези разговори, но това не означава, че ги подкрепяме”, заяви Венкатешам. European Super League: Arsenal 'never want' to leave Premier League https://t.co/IJlzSrHMoJ — BBC News (UK) (@BBCNews) November 17, 2018 Неговият колега в Арсенал Раул Санлехи също говори по тази тема. “Тъй като е отговорна за топ европейските отбори, Европейската клубна асоциация (ЕКА) трябваше да разгледа всички опции за бъдещето. Една от тях беше възможността за Европейска Суперлига. Това беше разговор, който не скрихме от никой, дори и от по-малките клубове ЕКА. Знаехме, че това може да е опция и я разучихме.



От начина, по който това беше обяснено, изглеждаше, че вършим нещо тайно, но няма нищо тайно. Има един документ, представен в публикация, където присъства името на Арсенал, както и това на Arsenal's head of football Raul Sanllehi confirms club have entered into talks over potential European Super League https://t.co/e214c4aHZw | @SamiMokbel81_DM pic.twitter.com/AKJEvG1I30 — MailOnline Sport (@MailSport) November 16, 2018 “Няма да е скоро, тъй като точно сега имаме споразумение с УЕФА. Но не знам какво ще донесе бъдещето, защото то само определя себе си. Не предвиждам радикални промени, поне в краткосрочен или малко по-дълъг период”, допълни Санлехи. Търговският и спортният директори на Арсенал - Винай Венкатешам и Раул Санлехи говориха за евентуалното участие на клуба при сформиране на Европейска суперлига, за която стана ясно от Football Leaks наскоро. “Артилеристите”, заедно с още 15 клуба присъстват в публикувания списък на предполагаемите участници в този турнир. Според клубните директори наистина е имало такива разговори, но лондончани няма да напускат английското първенство, за да играят в ново състезание.“Арсенал не са и никога не са били заинтересувани да играят, в което и да е състезание, отслабващо Премиър лийг. Това е най-водещото първенство в най-водещия спорт. Не искаме да правим нищо, с което да му навредим. Виждам тези публикации, че Арсенал иска да напуска - никога не сме искали това. Но също така трябва да признаем, че сме били в тези разговори, иначе нямаше да сме отговорни. Трябва да сме част от тези разговори, но това не означава, че ги подкрепяме”, заяви Венкатешам.Неговият колега в Арсенал Раул Санлехи също говори по тази тема. “Тъй като е отговорна за топ европейските отбори, Европейската клубна асоциация (ЕКА) трябваше да разгледа всички опции за бъдещето. Една от тях беше възможността за Европейска Суперлига. Това беше разговор, който не скрихме от никой, дори и от по-малките клубове ЕКА. Знаехме, че това може да е опция и я разучихме.От начина, по който това беше обяснено, изглеждаше, че вършим нещо тайно, но няма нищо тайно. Има един документ, представен в публикация, където присъства името на Арсенал, както и това на Барселона . Но няма никакъв подпис и мога да ви уверя, че Арсенал и Барселона не за виждали този документ. Това е чернова, сигурно от някое предложение, обсъдено с някой от тези клубове в този списък, за който не знам. Това е истински документ, не мога да го отрека, но мога да ви уверя, че не съм виждал този документ”, коментира той, като изрази съмнения, че скоро ще бъде създадена Европейска Суперлига.“Няма да е скоро, тъй като точно сега имаме споразумение с УЕФА. Но не знам какво ще донесе бъдещето, защото то само определя себе си. Не предвиждам радикални промени, поне в краткосрочен или малко по-дълъг период”, допълни Санлехи.

Още по темата

0 0 0 0 0 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 560

1