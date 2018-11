Моторни спортове Винялес сменя номера си в MotoGP заради кошмарния сезон с Yamaha 17 ноември 2018 | 12:37 0 0 0 0 0 Маверик Винялес ще остави традиционния си номер 25, с който се състезава от години в Световния шампионат по мотоциклетизъм, и ще приеме номер 12 от сезон 2019. Това стана ясно с публикуването на официалния списък с пилоти за следващата състезателна година в MotoGP. По-късно испанецът разкри, че причината е слабия период с Yamaha от последните две години, който иска да забрави. The entry list for the 2019 MotoGP season



Maverick Viñales changes from 25 12 pic.twitter.com/X59DrDnsXK — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) November 16, 2018 Винялес е избрал номер 12, тъй като това е рождената му дата - 12 януари. През настоящия сезон номерът бе използван от сателитния пилот на Honda Томас Люти, но швейцарецът ще се върне в междинния клас Moto2 догодина. Дебютантите догодина Фабио Куартараро и Хоан Мир ще използват номерата, с които караха и в Moto2 - съответно 20 и 36. Протежето на Валентино Роси Франческо Баная ще трябва да вземе нов номер, тъй като 42 вече се използва от мотоциклетиста на Suzuki Алекс Ринс. Вместо него Баная ще използва 63. Мигел Оливейра също ще смени състезателния си номер от по-ниските класове и в кралския клас ще стартира с 88 на новия си КТМ мотор.

