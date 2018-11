Петручи най-бърз в третата тренировка, моторът на Роси го хвърли във въздуха

Сателитният пилот на Ducati Данило Петручи доказа още веднъж колко добре се справя при мокри условия в MotoGP и оглави третата свободна тренировка от състезателния уикенд на шампионата във Валенсия. Едва в последните две минути пилотите започнаха да подобряват времената си от първата тренировка в петък. Пистата отново бе мокра и стана арена на множество падания, едно от които бе за Валентино Роси.

