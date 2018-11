Торонто продължава да затвърждава отличната си форма

Торонто оглави временно класирането в Атлантическата дивизия на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), след като победи с 2:1 Анахайм след продължение. Морган Рийли се разписа 1:43 минути след началото на допълнителната част и донесе 28-та точка за канадците, които имат една повече от Тампа Бей и четири от Бъфало.

Golden Statement.



Take a look at the @OntarioLottery Game Winning Numbers from tonight's thrilling OT victory.#LeafsForever #That649Feeling pic.twitter.com/lbKVVQKk3n