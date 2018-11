Macau GP: Тиктъм избегна куче на пистата и спечели полпозишън

Пилотът от академията за млади таланти на Ред Бул Дан Тиктъм спечели квалификационното състезание за Macau GP и утре ще стартира от полпозишън. По пътя към успеха британецът избегна куче, което се появи на пистата неочаквано. Веднага след необичайния момент в третата обиколка бяха показани жълти флагове докато кучето бъде изведено извън пистата.





A crazy moment: a entered the track just in front of the leader of the race, @DanTicktum. #MacauGP #F3WorldCup pic.twitter.com/0xNRD0WF7y