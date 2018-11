Моторни спортове От Танак поведе на рали Австралия, Ожие все по-близо до титлата във WRC 17 ноември 2018 | 09:08 - Обновена 0 0 0 0 0 От Танак пое лидерството на рали Австралия след съботните етапи на последния за сезона в Световния рали шампионат кръг. Въпреки че пилотът на Toyota е претендент за титлата, той може да стане шампион, ако другите двама - Себастиен Ожие и Тиери Нювил - отпаднат. И двамата обаче са още в играта, като французинът е напът да стане шесткратен шампион. В ранните съботни етапи лидер за кратко бе друг пилот на Toyota - Яри-Мати Латвала. Не бяха нужни отборни заповеди, за да успее Танак да го изпревари, тъй като неговата скорост бе по-добра от тази на всички останали участници в състезанието в събота. Правилният избор на гуми също бе ключов за преднината на естонеца. WRC standings after SS14 -

1. Tänak 1h 51m 53.8sec

2. Latvala +0.8sec

3. Østberg +15.2sec

4. Paddon +17.9sec

5. Lappi +45.1sec

6. Ogier +1m 28.6sec

Neuville is 8th #WRC — WRC (@OfficialWRC) November 17, 2018 Себастиен Ожие държи под контрол първото място в генералното класиране с шеста позиция в Австралия, което му гарантира титлата, дори Танак да спечели австралийския кръг. Французинът почти не чувства заплаха зад себе си, където най-близо се намира съотборникът му в M-Sport Ford Елфин Еванс с изоставане от 28 секунди. Третият претендент за титлата Тиери Нювил с Hyundai приключи съботните етапи осми. Белгиецът изгуби много време след грешки в петък и оттогава наваксва изоставането си. В събота Нювил напредна с две места въпреки че трябваше да спре за поправки по колата. Пилотът на Hyundai все още е далеч от изпреварване на Ожие, тъй като французинът е на една минута изоставане от него. .@thierryneuville repairs on the way to SS12 #wrc #wrclive pic.twitter.com/qQmCXkuu70 — WRC (@OfficialWRC) November 16, 2018 Трети в Австралия зад дуото на Toyota Танак и Латвала се нареди Мадс Остберг със Citroen в състезание, което вероятно е последното му за конструктора, който се цели в напълно нова състезателна двойка за 2019. Четвърти се нареди Хейдън Падън с Hyundai, следван от третия пилот на Toyota Есапека Лапи, който е на 11 секунди зад Остберг и на 55 секунди пред Ожие.

