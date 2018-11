Испания Инат на n-та степен: Ла Лига рекламира испанския мач в Маями 16 ноември 2018 | 17:39 - Обновена 0 0 0 0 2



И все пак Ла Лига плати за реклама на челната страница в последния брой на вестник Miami Herald, която гласи “Bring us the game”, което се превежда “Докарайте мача тук”.

La Liga flooding the influential Miami Herald newspaper and website with big ad splashes urging locals to back their campaign to bring Spanish league games to the city. A shame these funds could not be directed towards those clubs who actually need it. pic.twitter.com/0J5gCc2EUU — Colin Millar (@Millar_Colin) November 15, 2018

Твърдо против плановете на Тебас са още от Съюза на професионалните играчи в Испания и водещ клуб като Почти всички отговорни фактори казаха “не”, но Испанската футболна лига продължава упорито да работи по провеждането на мач от Примера дивисион в САЩ. Както е известно, шефът на Ла Лига Хавиер Тебас иска Маями да приеме двубоя между Жирона Барселона , който е насрочен за януари 2019 г. В същото време обаче това му беше отказано както от ФИФА, така и от УЕФА, и Испанска футболна федерация. А сам той не може да стори нищо.И все пак Ла Лига плати за реклама на челната страница в последния брой на вестник Miami Herald, която гласи “Bring us the game”, което се превежда “Докарайте мача тук”.Твърдо против плановете на Тебас са още от Съюза на професионалните играчи в Испания и водещ клуб като Реал Мадрид . Кампанията на Ла Лига е част от 15-годишен договор с американската компания Relevent Sports за популяризиране на испанското първенство.

Още по темата

0 0 0 0 2 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 859 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1