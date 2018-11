Бокс Джарел Милър: Богдан Дину е лек и няма тежък удар 16 ноември 2018 | 16:52 - Обновена 0 0 0 0 2 Джарел Милър (22-0-1, 19 KO) е сигурен, че бъдещият му съперник Богдан Дину (18-0, 14 KO) няма да може да се справи с неговата агресия, когато двамата се изправят един срещу друг на ринга на 17 ноември на Kansas Star Arena and Casino в Мълвейн, Канзас.

Американецъте сигурен, че бъдещият му съперникняма да може да се справи с неговата агресия, когато двамата се изправят един срещу друг на ринга на 17 ноември на Kansas Star Arena and Casino в Мълвейн, Канзас.

“Богдан е агресивен, но той е такъв само в битките срещу съперници, които се опитват да оцелеят на ринга. Той никога не се е бил с толкова агресивен боксьор като мен. Той е лек и няма тежък удар, а аз ще вървя напред, ще хвърлям бомби и ще се бия. Това ще бъде съвсем ново изпитание за него. Той ще се опита да се движи на ринга, всички правят така срещу мен, но след това те просто се опитват да оцелеят, а това не може да продължава вечно”, заяви Джарел Милър. Photos: Jarrell Miller, Bogdan Dinu - Face To Face at Final Presser https://t.co/U5kIVKnkbN pic.twitter.com/ZhCC3Vpip4 — BoxingScene.com (@boxingscene) 16 ноември 2018 г.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 817 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1