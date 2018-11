Моторни спортове Петручи, Маркес и Роси най-бързи във втората тренировка на мокро от MotoGP 16 ноември 2018 | 17:02 - Обновена 0 0 0 0 1



Пилотите обаче не успяха да подобрят времената си от сутрешната тренировка. Обиколките на всички зад Доктора пък бяха с повече от секунда по-бавни от тези на Петручи.



Девет минути след старта на сесията сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко падна с мотора си. Тренировката бе прекъсната за около десетина минути заради останали парчета от машината му по трасето "Рикардо Тормо". Ouch! No warning from @JohannZarco1's Yamaha as the rear lets go at turn 12... #RiderOK #ValenciaGP pic.twitter.com/z7VYUqmFsD — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2018 RED FLAG#MotoGP FP2 momentarily stopped due to track conditions following Zarco's crash.#ValenciaGP pic.twitter.com/XDNhv3EOLr — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2018 Сателитният пилот на Ducati Данило Петручи бе най-бърз във втората свободна тренировка от Гран При на Валенсия в MotoGP. Подобно на първата, и втората сесия бе проведена на мокра писта. Шампионът Марк Маркес зае втората позиция в подредбата, а ветеранът Валентино Роси – третата.Пилотите обаче не успяха да подобрят времената си от сутрешната тренировка. Обиколките на всички зад Доктора пък бяха с повече от секунда по-бавни от тези на Петручи.Девет минути след старта на сесията сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко падна с мотора си. Тренировката бе прекъсната за около десетина минути заради останали парчета от машината му по трасето "Рикардо Тормо". След като бе даден рестарт, Петручи излезе начело. Две минути по-късно Маркес подобри обиколката му и зае първата позиция с две секунди по-добро време. Валентино Роси се намеси за първото място по средата на тренировката. Доктора попадна в добра серия и успя да заеме първото място за кратко, но в крайна сметка бе изпреварен и от Маркес, и от Петручи. Tackling the elements @ValeYellow46 powers through the rain out of the final corner!#ValenciaGP pic.twitter.com/bnYH17kyan — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2018 Болезнено падане претърпя Щефан Брадъл, който замества Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Зад Роси останаха Андреа Яноне със Suzuki и двамата братя Еспергаро – Алейш (Aprilia) и Пол (КТМ). Въпреки че зае третото място във втората тренировка, Роси не успя да подобри времето си от първата и все още се намира извън топ 10. Пилотите на Ducati Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо останаха съответно на 12-а и 15-а позиции.

