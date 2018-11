Англия Кени Далглиш получи рицарско звание 16 ноември 2018 | 16:30 - Обновена 0 0 0 0 3



Като футболист, Далглиш помогна на Ливърпул да спечели три европейски купи за седем години, а като мениджър спечели шест шампионски титли с мърсисайдци и една титла в Премиър лийг с



Извън терена сър Далглиш оказва изключителна подкрепа на семействата и близките на пострадалите от трагедията в "Хилзбъроу", като благотворителната му работа, в която дейно участие има и съпругата му, е осигурила над 10 милиона паунда за тази кауза. Arise, Sir Kenny Dalglish! The Liverpool legend has received a knighthood for his services to football and charity. #5News | #LFC | @thisisanfield | @LFC pic.twitter.com/2ZWbvfNeDv — Channel 5 News (@5_News) November 16, 2018 Arise, Sir Kenny



Former Liverpool and Scotland midfielder Kenny Dalglish is knighted by the Prince of Wales at Buckingham Palace



: @YuiMok / @BradyBoxBrownie - see more at https://t.co/4OejjSjF0M pic.twitter.com/ezNFsw1f3c — PA Images (@PAImages) November 16, 2018 Легендата на Ливърпул и Шотландия Кени Далглиш бе удостоен с рицарско звание днес на церемония в Бъкингамския дворец. Сър Кени получи ордена и новата си титла от принц Чарлз за приноса си към футбола, благотворителността и град Ливърпул.Като футболист, Далглиш помогна на Ливърпул да спечели три европейски купи за седем години, а като мениджър спечели шест шампионски титли с мърсисайдци и една титла в Премиър лийг с Блекбърн Извън терена сър Далглиш оказва изключителна подкрепа на семействата и близките на пострадалите от трагедията в "Хилзбъроу", като благотворителната му работа, в която дейно участие има и съпругата му, е осигурила над 10 милиона паунда за тази кауза. 0 0 0 0 3 ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 2665 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1