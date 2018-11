Федерер бил щастлив и свеж, очаква следващия си противник в Лондон

Роджър Федерер изигра 58 мача до момента през годината и може да стигне до 60, ако се класира за финала на Финалите на АТР, но въпреки това 37-годишният швейцарец твърди, че не се чувства изморен. Ето какво каза Маестрото за кондицията си след победата над Кевин Андерсън в Лондон:

„Чувствам се страхотно. Много съм щастлив, че продължавам да имам енергия. Свеж съм и от психическа гледна точка.“

Световният №3 коментира и самия развой на срещата:

roger federer and this familiar inside out winner pic.twitter.com/Zqn0yr4P4G