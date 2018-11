Испания Преди 15 години: Меси дебютира за Барселона 16 ноември 2018 | 13:48 0 0 0 0 4

On this day in 2003, Lionel Messi made his Barcelona first-team debut—in a friendly against Porto.



15 years later, the is still going pic.twitter.com/1wzDREWJDz — B/R Football (@brfootball) November 16, 2018

15 years ago today a young, waif-like kid by the name of Lionel Messi made his Barcelona debut. Football changed forever pic.twitter.com/J8b7foHWDu — FOOTY.COM (@footydotcom_) November 16, 2018

15 years ago today, a young boy named Leo Messi made his debut for Barcelona.



650 games, 566 goals & 218 assists later.... pic.twitter.com/5f8rTAHueE — SPORTbible (@sportbible) November 16, 2018

Към момента десетката на “блаугранас” е спечелил пет “Златни топки”, девет титли в Ла Лига, шест кралски купи, четири трофея от Шампионската лига, а също така има 566 гола за Барселона. Днес се навършват точно 15 години от дебюта на Лионел Меси за първия отбор на Барселона. Аржентинецът записа първите си минути за представителния тим на каталунците на 16 ноември 2003 година, когато “блаугранас” гостуват на новооткрития “Ещадио До Драгао” за приятелски мач с Порто на Жозе Моуриньо.За въпросната среща Франк Рийкард залага на редица юноши в състава си, а един от тях е Лео, който в последствие ще се превърне в една от най-големите легенди в клубната история. Меси влиза в игра в 75-ата минута и създава две добри възможности за съотборнците си, а също така сам има шанс да отбелжи, но пропуска от непосредствена близост. Тогава той е на 16 години, 4 месеца и 23 дни, заменяйки Фернандо Наваро.При гостуването на Порто Меси носи екип с №14 на гърба си, а близо година по-късно, на 16 октомври 2004, дебютира и в Примера дивисион в градското дерби с Еспаньол.Към момента десетката на “блаугранас” е спечелил пет “Златни топки”, девет титли в Ла Лига, шест кралски купи, четири трофея от Шампионската лига, а също така има 566 гола за Барселона.

