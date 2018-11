Барса няма търпение за милионите от Алкасер и Паулиньо

Германците и китайците имат опция за откупуване на футболистите най-късно през лятото, но “лос кулес” ги карат да сторят това още сега, за да разполагат по-скоро с парите. Борусия трябва да плати 23 млн. евро за Алкасер и на този етап тази сделка изглежда сигурна, защото испанският национал прави изключителна есен в Бундеслигата. В същото време договорката с китайците е да дадат цели 50 млн. евро за Паулиньо, ако решат да го задържат, което също е много вероятно. Бразилският халф блести за тима с показатели като за нападател - 13 попадения в 19 мача досега.

Paco Alcácer is now the joint top scorer in the Bundesliga with 8 goals.



He's only started 2 games. pic.twitter.com/3B15auEuLe