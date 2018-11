Моторни спортове Марк Маркес над всички в мократа първа тренировка от MotoGP във Валенсия (видео) 16 ноември 2018 | 13:22 - Обновена 0 0 0 0 0 If you're wondering why the session has been red flagged... #ValenciaGP pic.twitter.com/ztNPCFzSHk — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2018 Шампионът в MotoGP Марк Маркес бе най-бързият пилот в първата свободна тренировка от Световния шампионат по мотоциклетизъм във Валенсия. Сесията на испанското трасе "Рикардо Тормо" бе прекъсната за около половин час заради опасните условия на него в резултат на дъжда. Тренировката започна на наводнена писта, на която се решиха да излязат едва около десетина пилоти. Състезателят на Suzuki Алекс Ринс удържа като по чудо мотора си, когато попадна в аквапланинг точно в момента, в който бяха показани червените флагове. Очаква се през целия състезателен уикенд от MotoGP да вали. There was a MASSIVE moment for @Rins42 just before the red flag came out! #ValenciaGP pic.twitter.com/ra4KTRhqud — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2018 След като сесията бе рестартирана Маркес излезе начело и бе способен няколко пъти да подобри времето си. В последните минути сателитният пилот на Ducati Данило Петручи зае челното място, но за кратко. Шампионът си върна първата позиция, а другият сателитен пилот с Ducati Джак Милър излезе на второ място след отлична обиколка и прати Петручи трети. @marcmarquez93 Friday save/moment!#ValenciaGP pic.twitter.com/oGayISSmBv — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2018 Милър бе способен да запише още по-бърза обиколка, но две минути преди края на сесията падна с мотора си на десетия завой. Заводският пилот на италианския тим Андреа Довициозо зае четвърто място. Състезателят на Honda Дани Педроса, за когото Гран При на Валенсия е последният кръг в MotoGP кариерата му, излезе на пето място, следван от Андреа Яноне (Suzuki) и Маверик Винялес (Yamaha). Валентино Роси уплаши екипа си, излизайки от пистата на завой номер 8, но успя да удържи машината си. Все пак Доктора завърши сесията едва 12-и. Bit of an off-track excursion for @ValeYellow46, but he manages to keep his Yamaha upright #ValenciaGP pic.twitter.com/vruXYE3au8 — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2018 Съотборникът на Дови в Ducati Хорхе Лоренсо се завърна на пистата след като се възстановява повече от месец от контузии и приключи тренировката 19-и. Тазседмичният кръг отбелязва последното му състезание в кралския клас с италианския конструктор, като от догодина испанецът ще подкара Honda.

