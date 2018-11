Бъдещ национал на България впечатли и като разпределител (видео)

View this post on Instagram

Middle @robertlandy13 and setter @bruninho1 switch roles for the day . @asvolleylube 3 - @emmavillasvolley 1 Siena still without a win after 8 matches . What is going on? #superlega #legavolley #pallavolo #volo #voleibol #middleswithhands

A post shared by Fiveone Volleyball (@fiveonevb) on Nov 14, 2018 at 1:41pm PST