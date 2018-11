Моторни спортове Мадс Oстберг поведе на рали Австралия, драма за Нювил (снимки+видео) 16 ноември 2018 | 12:22 - Обновена 0 0 0 0 0 SS6: wheel damage for @thierryneuville #wrc #wrclive @RallyAustralia pic.twitter.com/LRhW4EUc14 — WRC (@OfficialWRC) November 16, 2018 Пилотът на Citroen Мадс Остберг се превърна в лидер на рали Австралия – последен кръг от календара на Световния рали шампионат (WRC) за сезон 2018. След осемте петъчни етапа Остберг натрупа доволна преднина, докато претендентът за титлата от Hyundai Тиери Нювил се удари в купа сено, а по-късно повреди гума и задното си окачване при скок. Лидерът Остберг стартира последен в петък заради мястото си в генералното класиране и именно това му помогна да натрупа аванса си от 6.8 секунди спрямо втория в подредбата - съотборника си Крейг Брийн. Трети се нареди Яри-Мати Латвала с Toyota. WRC standings after SS8 -

1. Østberg 53m 37.4sec

2. Breen +6.8sec

3. Latvala +8.7sec

4. Paddon +12.5sec

5. Tänak +16.9sec

6. Lappi +28.3sec

Ogier is 7th and Neuville is 10th #WRC — WRC (@OfficialWRC) November 16, 2018 В събота и неделя Нювил има трудна задача като трябва да работи повече и да поеме рискове, за да навакса трудния си шести етап. В момента той се намира на десетата позиция на изоставане от 1:12 минути спрямо първата позиция. Състезателният ден започна с битка за първото място между лидера в генералното класиране на WRC Себастиен Ожие и Нювил. След неприятностите, които срещна пилотът на Hyundai, той изостана с 40 секунди от Ожие. Французинът също е застрашен, тъй като заема едва седма позиция. "Аз натискам като луд. Следобед бях дори по-бърз от сутринта. Карам на лимита си, дори при скоковете", разкри Ожие. През целия петък От Танак с Toyota бе най-бързият пилот от претендентите за титлата в шампионата. Той заема пета позиция с изоставане от 16.9 секунди спрямо Остберг, но и с повреда в двигателя на своята Yaris. Между водещото трио и Танак стои пилотът на Hyundai Хейдън Падън. Зад Танак се нареди съотборникът му Есапека Лапи, който също получи технически проблем, след като вода влезе в двигателя му. BIG moment for @OttTanak in SS3 SHERWOOD 1 @RallyAustralia now live on https://t.co/twccZ0hRvh #WRC #WRClive #ChampionshipBattle pic.twitter.com/Mb5XsW7jeb — WRC (@OfficialWRC) November 15, 2018 Съотборниците на Ожие Елфин Еванс и Теему Сунинен заемат двете позиции зад французина, като и двамата намалиха скоростта си в края на състезателния ден, за да може Ожие да мине пред тях. Третият пилот на Hyundai Андреас Микелсен претърпя катастрофа и приключи преждевременно участието си за деня в Австралия. Норвежецът попадна в канавка и освен повредата в окачването, бе засегнал и радиатора. SS3 @AMikkelsenRally #wrc #wrclive pic.twitter.com/ii97zGjpbK — WRC (@OfficialWRC) November 16, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 222

1