Бокс Тайсън Фюри: Ако се биехме с Уайлдър в Манчестър, щяхме да сме продали 75 000 билета 16 ноември 2018 | 11:52 - Обновена 0 0 0 1 1 Тайсън Фюри (27-0, 19 KO) е сигурен, че ще се ползва със сериозната подкрепа на феновете на 1 декември в „Стейпълс Център“ в Лос Анджелис в предстоящата му битка срещу световния шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO).

View this post on Instagram Slip, dip and whip @bendavison_ A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on Nov 15, 2018 at 12:55pm PST

Линейният шампион е сигурен, че ако с Уайлдър се бият в Манчестър или някъде другаде във Великобритания, ще бъдат разпродадени хиляди билети за битката.



“Сигурен съм, че по време на битката ще ме подкрепят толкова много фенове колкото и Уайлдър“, заяви Фюри.

Wilder Co-Trainer: Fury Like Rubik's Cube, But He Can Be Solved https://t.co/NtkA1gSEgr pic.twitter.com/G3w5CH88eL — BoxingScene.com (@boxingscene) 15 ноември 2018 г.

“Честно казано в Манчестър или в друг град във Великобритания тази битка щеше да напълни стадион. Бихме могли лесно да продадем 75 000 билета. Но те искаха срещата да се проведе тук и се радвам, че ще се проведе в чужбина. Аз отново тръгнах на път и станах пътуващ войн, който се бие в различни страни и отнема коланите от шампионите на тяхна територия. Така че съм свикнал с това, но в Манчестър със сигурност щяхме да продадем 75 000 билета”, добави Фюри.

