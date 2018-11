Спорт и бизнес Първият официален магазин на Under Armour в България отвори врати в The Mall 16 ноември 2018 | 11:41 0 0 0 0 0



Първият представителен магазин на Under Armour беше открит в един от най-добрите търговски центрове в столицата - The Mall.



Специализиран в мъжкото, женското и младежко облекло, спортни обувки и екипи, Under Armour Brand House в The Mall обещава да се превърне в една от водещите търговски дестинации. Магазинът предлага цялата линия продукти на Under Armour, която кара спортистите да се чувстват, да изглеждат и да се представят на най-високо ниво.



С фокус върху иновациите и дизайна и с площ от 200 квадратни метра, всички клиенти на Under Armour Brand House могат да бъдат сигурни, че ще получат насоки и препоръки за продукти, съобразени с техните уникални потребности и тренировки.



„Изключително ентусиазирани сме да представим Under Armour на атлетите в България и да подкрепим тяхната страст към спорта“, казва Йонът Йонеску, маркетинг мениджър на Kvantum Sport.

View this post on Instagram Seen the @jdofficial Ad? Sneak peek of mine #IAMJD #AlwaysTheLeader A post shared by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Nov 11, 2018 at 9:17am PST

