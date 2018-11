Рууни: Приключение, което никога няма да забравя

Уейн Рууни, който изигра последния си мач за отбора на Англия в проверката срещу САЩ, благодари на феновете за подкрепата им. За 33-годишния футболист този двубой бе номер 120 за Англия. Според този показател той заема второ място, като пред него е само легендарният вратар Питър Шилтън (125 мача).

Thanks to all the @England fans for your support tonight and over the years, appreciate it all. A journey I’ll never forget pic.twitter.com/MpmewaW4BM