Бетс и Йелич очаквано сложиха MVP короната

В гласуването на асоциацията на бейзболните журналисти (BBWAA) за АЛ 26-годишният аутфилдер на "червените чорапи" събра 410 т. от 28 първи и 2 втори места в 30-те бюлетини. Двукратният MVP Майк Траут (Лос Анджелис Ейнджълс) се нареди втори с 265 т., а трети остана Хосе Рамирес (Кливланд Индиънс) с 208 т. Гласове получиха общо 24-има играчи, които трупаха точки по системата 14-9-8-7-6-5-4-3-2-1 за десетте позиции в анкетните карти.







В НЛ Йелич завърши с още по-убедителна преднина пред подгласниците си. 26-годишният аутфилдер на "пивоварите" остана само на 5 т. от максималните 420, след като получи подкрепата на 29 репортери, а трийсетият го постави на второ място. Хавиер Баес (Чикаго Къбс) с 250 т. и Нолан Аренадо (Колорадо Рокис) с 203 т. допълниха призовата тройка. Тук място в класацията намериха общо 19 бейзболисти.



През 2018 г. Бетс беше основната движеща сила в шампионския състав на Бостън, който спечели рекордните в клубната история 108 победи в редовния сезон и увенча славната си година с триумф в Световните серии. Десният филдер спечели батерската титла със среден коефициент .346 и влезе в Клуб 30/30 с върховите в кариерата си 32 хоумръна и 30 откраднати бази.



Betts is the best.



Your 2018 American League MVP: @mookiebetts. pic.twitter.com/ixotGMXPPj — MLB (@MLB) November 15, 2018

"Да, беше доста добра година. Наслаждавам се на тези моменти, докато мога, защото се надявам през 2019 г. да се представим още по-добре", коментира Маркъс Лин, по прякор Муки, който стана 11-ият MVP в историята на Ред Сокс и първият след Дъстин Педроя през 2008 г.



Йелич също стана шампион по батиране през изминалия сезон, след като удари средно .326 – най-добрия показател в Националната лига. Той дори бе на косъм от първата Тройна корона в "старата школа" от 81 години, но с 36 хоумръна остана на два зад Аренадо, а със 110 RBI завърши на една зад Баес. Така последният троен победител сред батерите в НЛ продължава да бъде Джо Медуик (Сейнт Луис Кардиналс) през 1937 г.



Raise a glass.

@ChristianYelich is your 2018 National League MVP. pic.twitter.com/jRXQ16TdhT — MLB (@MLB) November 15, 2018

"Невероятно е – сподели Крисчън след обявяването на наградите. – Наистина ми е трудно да опиша с думи какво чувствам точно сега. Никога дори не съм сънувал, че ще спечеля награда като тази."



Йелич в момента е в родния си град Таузънд Оукс, Калифорния, където на 7 ноември 13 души загинаха при масова стрелба в бар. Освен това през последната седмица в щата бушуват унищожителни пожари и новият MVP реши да отдаде чест на местните служби за безопасност, като сложи бейзболна шапка с логото на пожарната в Лос Анджелис и заяви: "Опустошението е неописуемо. А без тези момчета щеше да е още по-страшно."







ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 100

