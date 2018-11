Льов: Младите имат огромен потенциал, но трябва да се раздават във всеки мач

Селекционерът на Германия Йоахим Льов остана доволен след победата над Русия с 3:0. Бундестимът стигна до класическия успех още до почивката с голове на Льорой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.

"Първото полувреме беше отлично. След това динамиката в играта ни спадна и на моменти оставяхме свободни пространства. Използвахме доста млади играчи, на които още им липсва стабилност. Но при 3:0 мачът беше решен", заяви Льов.

Joachim Löw on Kai Havertz: "I really liked what I saw from him tonight. He offers security with the ball and always goes forward" #GERRUS pic.twitter.com/wBAeA8m2Sd