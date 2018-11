Тенис Федерер не допусна изненада 16 ноември 2018 | 02:10 - Обновена 0 0 0 0 2 Роджър Федерер нямаше право на грешка срещу Кевин Андерсън и стори необходимото, за да продължи на полуфиналите на Финалния турнир на АТР в Лондон. Маестрото от Базел се наложи с 6:4, 6:3 над южноафриканеца, който още преди този мач си бе осигурил място във финалната четворка. До нея не стигнаха другите двама тенисисти в група "Лейтън Хюит" - Кей Нишикори и Доминик Тийм. Федерер беше застрашен да отпадне, ако не вземе поне един сет, но тази възможност бързо бе елиминирана. В седмия гейм той си извоюва три поредни точки за пробив и поведе с 4:3. Андерсън веднага направи рибрейк, но само за да предаде още веднъж подаването си. Напук на логиката, Федерер не успя спокойно да затвори сета. При 0:40 обаче носителят на 20 титли от Големия шлем демонстрира огромната си класа и в крайна сметка взе своето - 6:4. Roger #Federer finishes well!



The Swissman ends on top of Hewitt group thanks his victory over Kevin Anderson 6-4 6-3 #ATPFinals pic.twitter.com/3shvpSFZx0 — We Are Tennis (@WeAreTennis) 15 ноември 2018 г. Вторият сет беше без значение и за двамата. Оставаше единствено да се разбере кой на кое място в групата ще финишира. Андерсън заигра по-освободено и с помощта на мощния си сервис поддържаше равновесието до 3:3, когато допусна две поредни грешки и отново беше пробит. Този път Федерер не допусна колебания и скоро мачът приключи. От другата група сигурен полуфиналист е водачът в световната ранглиста Новак Джокович. За второто място, даващо право на участие в голямата четворка на турнира, спорят Александър Зверев, Марин Чилич и Джон Иснър.

