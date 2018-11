Скучно реми в Дъблин

Вратарят Дарън Рандолф спаси Ейре от домакинска загуба в приятелската среща със Северна Ирландия. Двубоят на "Авива Стейдиъм" в Дъблин завърши 0:0, а малкото интересни моменти бяха създадени от гостите, но Рандолф беше безпогрешен.

И двата отбора още веднъж показаха, че имат проблеми в атака, което си личи и от представянето им в Лигата на нациите. Селекционерите Мартин О'Нийл и Майкъл О'Нийл искаха да видят в какво състояние се намират избраниците им преди предстоящите след няколко дни официални мачове, но едва ли са останали доволни.

Glenn Whelan comes off to be replaced by Conor Hourihane.



Thank you, Whelo! #COYBIG pic.twitter.com/eTxyztQ5Ou